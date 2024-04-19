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UNCESCO Müzik şehri Şanlıurfa'da koro yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

ŞANLIURFA - UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'da düzenlenen okullar arası koro yarışmasında, dereceye girenler ödüllerini aldı. Festival havasında geçen yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa Valiliği himayelerinde Eyyübiye Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ŞURKAV iş birliği ile "Tek Ses İki Hareket" Projesi çerçevesinde düzenlenen valilik kupası 3. okullar arası koro yarışması bugün tamamlandı.

13 İlçede yapılan ve 100'lerce okulun katıldığı ortaokullar arası koro yarışmasında her ilçe kendi birincisini belirleyerek valilik kupası il yarışmasına gönderdi. İl yarışmasına katılan 13 ilçe birincisi bugün yapılan yarışmada tüm hünerlerini sergiledi. Yarışmada ilk, orta ve lise öğrencileri, ayrı ayrı kategorilerde yarıştı. Birinci olan okullara, 10 bin TL ve 10 çeşitli müzik atölyesi enstrümanları, 2'nci olan okullara 8 bin TL, 3'üncü olan okullara 6 bin TL ve mansiyon ödülü alan okullar ise 4 bin TL ödül kazandı.

Ödül töreni sonrası konuşan Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Kaya, "Hepimiz çok sevindik. 3 gün sonunda Şanlıurfa'mızın ilçelerinden, merkezinden yüzlerce okulumuz yarışmayı iştirak etti. Büyük bir coşkuyla ilk finalimizin sonuncusu ilkokullar kategorisini gerçekleştirdik. Dereceye giren öğrencilerimiz çok mutlu, dereceye giremeyen çocuklarımıza da şunu söyleyeyim, bu bir yarışma, bir festival havasında geçti. Çok mutlu olduk, sevinçlerine ortak olduk. Eyyübiye Belediyesi olarak bu çocuklarımızın sevicine ortak olduğumuz için son derece mutluyuz. İnşallah bu yıl 3'üncüsünü yaptık 4 ve 5'incisini de seneye gerçekleştireceğiz. Katılım gösteren bütün okullarımızı tebrik ediyorum, öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Dereceye giren okul öğrencileri, mutlu olduklarını belirterek yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.