Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda 232 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda 232 Yaralı

Şanlıurfa\'da Kurban Bayramı\'nda 232 Yaralı
27.05.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban kesimi sırasında yaralanan 232 kişi hastanelere başvurdu, sağlık ekipleri uyarıda bulundu.

ŞANLIURFA'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 232 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Şanlıurfa'da bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, belediye tarafından belirlenen kesim alanlarında ve evlerinin önünde kurbanlarını kesmeye başladı. Kesim sırasında bazı vatandaşlar kullandıkları bıçaklarla el, kol ve ayaklarından yaralandı. Bazı kişiler ise hayvanların darbeleri sonucu yaralandı. Yaralananlar, yakınları tarafından kentteki hastanelerin acil servislerine götürüldü. Şanlıurfa genelindeki hastanelerde yoğunluk oluşturan ve halk arasında 'acemi kasap' olarak adlandırılan 232 kişinin tedavileri yapıldı. İlk müdahaleleri tamamlanan yaralıların büyük bölümünün taburcu edildiği öğrenildi.

ELİNİ KESEN ACEMİ KASAPTAN UYARI: KASAPLIK HERKESİN İŞİ DEĞİL

Bayram sabahı kurbanını kendi imkanlarıyla kesmek isteyen Cuma Yıldız, kesim sırasında elinden yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Yıldız'ın başparmağında ciddi hasar oluştuğu belirtildi. Tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Yıldız, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Kurbanı kesmeye çalışırken elimi kestim. Buna da şükür, daha kötüsü de olabilirdi. Buradan acemi kasaplara şunu söylemek istiyorum; kasaplık herkesin işi değildir. Bilmediğiniz işi yapmayın. Kasaba ücret versinler, riskli işler yapmasınlar" dedi. Yaşadığı kazanın etkisinin kalıcı olabileceğini belirten Yıldız, "Birazdan ameliyata gireceğim. Ne kadar para verilirse verilsin, bu başparmağım artık eskisi gibi olmayacak. Acemi kasaplardan ricam, herkes bu işi yapmasın" diye konuştu.

Bayramın ilk gününde kentte yüzlerce kişinin benzer nedenlerle hastanelere başvurduğu öğrenilirken, sağlık ekipleri vatandaşlara kurban kesimi sırasında dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Kurban, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda 232 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:33:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda 232 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.