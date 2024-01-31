 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan İren ailesi fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

31.01.2024 17:34
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kuzenlerin silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı.

Siverek ilçesi Kale Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan İren ailesi fertleri arasında, bugün öğleden sonra, çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan Bedir İren (34), Metin İren (37) ve Mehmet İren (22) yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)

Şanlıurfa\'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Siverek, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 18:50:35. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement