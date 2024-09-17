Şanlıurfa'da Motosiklet Denetimi: 342 Sürücüye Cezalar

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Şanlıurfa'da 342 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 108 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent genelinde motosikletlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, hacizli, çalıntı, belgede eksiklik ve kurallara uymamaktan 342 sürücüye 2 milyon 108 bin lira para cezası uygulandı, 11 sürücüye ise resmi belgede sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından işlem yapıldı.