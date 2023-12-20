Şanlıurfa\'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada Necati Çakırca (16) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Eyüp Cenap Gülpınar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen 2 plakasız motosiklet, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan Mustafa Demir, Bakır Altunboğa, Ahmet Öncel ve Necati Çakırca yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Necati Çakırca, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.