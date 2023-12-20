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Şanlıurfa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen motosiklet kazasında 2 motosiklet çarpıştı. Kazada Necati Çakırca hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
20.12.2023 - 13:58,
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ŞANLIURFA'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada Necati Çakırca (16) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Eyüp Cenap Gülpınar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen 2 plakasız motosiklet, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan Mustafa Demir, Bakır Altunboğa, Ahmet Öncel ve Necati Çakırca yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Necati Çakırca, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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