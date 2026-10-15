Şanlıurfa\'da motosiklet sürücüsü 21 yaşında öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsü 21 yaşında öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da gece saatlerinde İpekyolu Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayan sürücü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞANLIURFA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Bünyamin Aslan (21), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde İpekyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ARY 247 plakalı otomobil ile Bünyamin Aslan'ın kullandığı 80 AEP 733 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıdı. Burada tedavi altına alınan Aslan, kurtarılamadı. Aslan'ın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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