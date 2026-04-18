Şanlıurfa'da Okul Güvenliği İçin Yeni Tedbirler

18.04.2026 13:53
Şanlıurfa Valiliği, okul güvenliği için ek önlemler alarak velilerin girişini kontrollü hale getirdi.

Şanlıurfa Valiliği, okullarda ve diğer eğitim kurumlarında öğrenciler ile öğretmenlerin güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlamak için ilave tedbirler alındığını bildirdi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde Siverek ilçesi ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırı olayları üzerine okulların güvenliğine ilişkin hususların yeniden değerlendirilerek ilave tedbirlerin alınması gerektiği kanaatine varıldığı belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde uygulanmak üzere alınan tedbirlerle ilgili şunlar kaydedildi:

"Okula görüşmek, bilgi almak veya ziyaret amacıyla gelen bütün öğrenci velileri ve ziyaretçilerin, okul bahçe kapısı girişinde karşılanarak burada usulüne uygun olarak yapılacak kontrolün ardından okul idaresinin bilgisi dahilinde okula girişine izin verilecektir. Okullara veli ve ziyaretçilerin girişleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Nöbet Hizmetleri ve Güvenlik Uygulamaları Yönergesine uygun olarak yapılacak, buna uygun olmayan girişlere izin verilmeyecektir.

Şanlıurfa'daki bütün okulların bahçesinde, önlerinde ve çevresinde okul ile ilgisi olmayan kişi ve grupların bulunması, beklemesi ve toplanması yasaklanmıştır. Karara aykırı hareket edenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre cezai işlem uygulanacaktır. Bu konuda, sorumluluk alanlarına göre emniyet ve jandarma birimleri ile okul idarelerince gerekli denetimler gerçekleştirilecek, yapılan tespitler doğrultusunda idari ve adli işlemler tesis edilecektir."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti
“Kocamla birliktesin“ deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı "Kocamla birliktesin" deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım Dünyanın en pahalısını getirdi Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
