Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.K.C. idaresindeki 42 ATY 377 plakalı otomobil, Emniyet Caddesi üzerinde, plakası öğrenilemeyen R.T. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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