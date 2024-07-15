Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Eyüp K. idaresindeki 63 KU 412 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Suruç kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Beyda Ulak'a çarptı.
Ağır yaralanan Ulak, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Eyüp K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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