Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

15.07.2024 23:45
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Eyüp K. idaresindeki 63 KU 412 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Suruç kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Beyda Ulak'a çarptı.

Ağır yaralanan Ulak, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Eyüp K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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