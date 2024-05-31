Şanlıurfa'da PKK Operasyonu: 2 DEM Parti Belediye Meclisi Üyesi Dahil 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da PKK Operasyonu: 2 DEM Parti Belediye Meclisi Üyesi Dahil 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa\'da PKK Operasyonu: 2 DEM Parti Belediye Meclisi Üyesi Dahil 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, aralarında 2 DEM Parti Belediye Meclisi üyesinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi ve terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanmasına yönelik yapılan operasyonun devamında Suruç ilçesinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi M.K. ve M.Ö. dahil olmak üzere 3'ü Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli elektronik cihazlar ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

31.05.2024 11:47
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında 2 DEM Parti Belediye Meclisi üyesinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanmasına yönelik yürütülen ve 17 zanlının tutuklandığı operasyonun devamında Suruç ilçesinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi M.K. ve M.Ö'nün de aralarında yer aldığı 3'ü Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu, 12 sim kart, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 6 flaş bellek, 9 hafıza kartı, 3 cd, 2 örgütsel kitap ve 19 örgütsel fotoğraf ele geçirildi.

Terör örgütüne yönelik 6 Mart'ta düzenlenen ilk operasyonda, DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi Nazlı Binici ile 4 DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayı ile doktor ve öğretmenin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da PKK Operasyonu: 2 DEM Parti Belediye Meclisi Üyesi Dahil 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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