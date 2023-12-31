Şanlıurfa\'da Polis Ekipleri Kaçan Otomobili Takibe Aldı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, asayiş denetimi yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği otomobilin sürücüsü kaçtı. Havaya uyarı ateşi açılmasına rağmen kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi, polisin takibi sonunda yakalandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yılbaşı öncesi ekipler, ilçe girişinde denetimlerini sıklaştırdı. Asayiş denetimi kapsamında oluşturulan uygulama noktasında polis ekipleri, şüpheli araçları durdurarak arayıp, içindekilerin kimliklerini kontrol etti. Ekipler, durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir otomobili de durdurdu. Otomobilden indirilen kişilerden birisinin yapılan incelemesinde arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı. Bu sırada otomobilde bulunan sürücü ise kontrol noktasından kaçtı. Polisin havaya uyarı ateş açmasına rağmen kaçan sürücünün kullandığı otomobil 2 kilometrelik takip sonrası durduruldu. Otomobilde bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.