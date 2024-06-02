Hilvan'da seçim güvenliği sağlamak için görevlendirilen polisleri taşıyan midibüsün motoru, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu GAP Havalimanı yakınlarında alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekip, polisleri tahliye etti. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken, araç kısa sürede alev topuna döndü. Ekipler alevlere müdahale ederken, midibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Seçim Güvenliği İçin Gönderilen Polisleri Taşıyan Midibüs Alev Aldı - Son Dakika
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