Şanlıurfa'da Seçim Güvenliği İçin Gönderilen Polisleri Taşıyan Midibüs Alev Aldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Seçim Güvenliği İçin Gönderilen Polisleri Taşıyan Midibüs Alev Aldı

Şanlıurfa\'da Seçim Güvenliği İçin Gönderilen Polisleri Taşıyan Midibüs Alev Aldı

Şanlıurfa'da seçim güvenliğini sağlamak için Hilvan'a gönderilen polisleri taşıyan midibüs, seyir sırasında alev aldı. Sürücü görevli personeli tahliye ederken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

02.06.2024 15:42
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ŞANLIURFA'da seçim güvenliğini sağlamak için Hilvan'a gönderilen polisleri taşıyan midibüs, seyir sırasında alev aldı. Sürücü görevli personeli tahliye ederken, alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Hilvan'da seçim güvenliği sağlamak için görevlendirilen polisleri taşıyan midibüsün motoru, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu GAP Havalimanı yakınlarında alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekip, polisleri tahliye etti. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken, araç kısa sürede alev topuna döndü. Ekipler alevlere müdahale ederken, midibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Seçim Güvenliği İçin Gönderilen Polisleri Taşıyan Midibüs Alev Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Seçim Güvenliği İçin Gönderilen Polisleri Taşıyan Midibüs Alev Aldı - Son Dakika
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