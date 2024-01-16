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Şanlıurfa'da şehit aileleri ve gaziler terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da şehit aileleri ve gaziler terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi

Şanlıurfa'da Gazi ve Şehit Aileleri Derneği'nde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, terör örgütü PKK'yı lanetleyerek şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını vurguladı. Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, terörle mücadelede yeni tedbirler alınması gerektiğini belirtti ve gelecek nesillere emanet edilen vatanın korunacağına söz verdi.

Şanlıurfa\'da şehit aileleri ve gaziler terör örgütü PKK\'ya tepki gösterdi
16.01.2024 - 17:00,
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Şanlıurfa'da şehit aileleri ve gaziler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, son dönemde şehit olan askerler için Şanlıurfa Gazi ve Şehit Aileleri Derneği'nde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, Türk bayrağı önünde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Terör ve şiddetin hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirten Yavuz, ülkenin terörle kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Terör örgütü PKK'yı lanetleyerek şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede aynı hatalar yapılmaya devam edilirse bu terör bitmez. 90'lı yıllarda terörle mücadele ederken, o yıllarda doğan çocuklarımızı, bugün kucağımızda toprağa şehit vermemek için yeni tedbirleri almamız şart olmuştur. Her şeyimizi sizlere borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, mübarek kanlarınızla yoğurduğunuz bu kutsal topraklarda huzurla uyumanız için bizler, emanet ettiğiniz vatanımızı, bayrağımızı ve mukaddesatımızı gelecek nesillere koruyarak teslim edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Kaynak: AA
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