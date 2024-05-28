Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Hasan Dağ (36), hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.05.2024 04:25
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.

Hasan Dağ (36) Şair Şevket Mahallesi'ndeki bir evin önünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Dağ, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Haliliye, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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