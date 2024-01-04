Şanlıurfa\'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Şanlıurfa'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Yüksek kesimlerde yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya hareket eden bir uçak Adana'ya yönlendirildi.

GAP Havaalanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı uçuşlar da iptal edildi.