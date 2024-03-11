Şanlıurfa'da tartıştığı babası tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tartıştığı babası tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa\'da tartıştığı babası tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde İ.Ö. ile oğlu Y.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce baba, oğlunu tüfekle vurdu. Yaralanan Y.Ö. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

11.03.2024 09:25  Güncelleme: 09:28
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tartıştığı babası tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Selçuklu Mahallesinde İ.Ö. ile oğlu Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu tüfekle vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.Ö. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Baba, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tartıştığı babası tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tartıştığı babası tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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