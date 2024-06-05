Şanlıurfa'da Tatlıcılarda Kurtlanmış Un Bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Tatlıcılarda Kurtlanmış Un Bulundu

Şanlıurfa\'da Tatlıcılarda Kurtlanmış Un Bulundu

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Haliliye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi tatlı imalatı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Bir işletmenin mutfağında yapılan denetimlerde, 75 kilogram baklavalık unun kurtlandığı tespit edildi. Kurtlanmış un el konulurken, işletmeye idari para cezası uygulandı. Haliliye Belediyesi, halkın sağlığı için denetimlerini sürdüreceğini belirtti ve olumsuzlukları bildirmek için İletişim Merkezi'ne başvurulabileceğini duyurdu.

05.06.2024 13:48
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tatlıcılarda yapılan denetimlerde kurtlanmış un bulundu.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamada, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Haliliye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi tatlı imalatı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Bir işletmenin mutfağında yapılan denetimlerde, 75 kilogram baklavalık unun kurtlandığı tespit edildi. Ekipler tarafından el konulan un, Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere toplandı. Baklava imalatı yapan işletmeye yönelik ise idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, halkın sağlığı için denetimlerini aralıksız olarak sürdüreceği ifade edilerek, vatandaşların gördükleri olumsuzları "444 22 63" numaralı İletişim Merkezi'ne iletebilecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Tatlıcılarda Kurtlanmış Un Bulundu - Son Dakika

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