Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu açıldı, 1,6 milyondan fazla yarışmacı başvurdu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu açıldı, 1,6 milyondan fazla yarışmacı başvurdu

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Şanlıurfa\'da TEKNOFEST Güneydoğu açıldı, 1,6 milyondan fazla yarışmacı başvurdu
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15'incisi bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST, 'TEKNOFEST Güneydoğu' adıyla ziyaretçilere açıldı. 30 Eylül-4 Ekim'de sürecek etkinlikte 14 kategoride final yapılacak; yarışmalara 99 ülkeden 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvurdu.

BU yıl 15'incisi Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 'TEKNOFEST Güneydoğu' adıyla ziyaretçilere kapılarını açtı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Bugüne kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan festival, bu yıl ilk kez Şanlıurfa'da düzenlenirken farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerin yanı sıra sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon alanları, planetaryum, bilim şovları ve konserler düzenlenecek. TEKNOFEST Zaman Tüneli'nin de yer aldığı alanda milli kara, deniz ve hava araçları sergilenirken, öğrencilere yönelik ilk uçuş etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

GÖKYÜZÜNDE HAVA GÖSTERİLERİ

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında havacılık ve savunma sanayisine ait araçlarla gösteri uçuşları yapılacak. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra savaş uçaklarının da gösterilerde yer alması planlanıyor. Festival alanında ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI'nin yanı sıra çeşitli kara ve deniz araçları da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Alana gelen ziyaretçiler, savunma sanayisi ve teknoloji araçlarının önünde fotoğraf çektirdi.

1,6 MİLYONDAN FAZLA YARIŞMACI BAŞVURDU

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki teknoloji yarışmalarına 99 ülkeden 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvurdu. Başvurular 730 binden fazla takım tarafından yapılırken, ön eleme aşamasını geçen 2 bin takım finale kaldı. Yarışmalarda başarılı olanlara 100 milyon lirayı aşan destek sağlanacak.

Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na 11 yeni kategori eklendi. Yeni kategoriler arasında 5G, Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği, Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar ve Elektronik Harp Yarışmaları da bulunuyor.

ŞANLIURFA'DA 14 KATEGORİDE FİNAL

Festival kapsamında Şanlıurfa'da 14 farklı kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri düzenlenecek.

Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar, Blokzincir, Hava Savunma Sistemleri, Hareketli Uydu Terminali, Finansal Teknolojiler, Siber Güvenlik, Uluslararası Buluş, Maden Teknolojileri, Mimari ve Görsel Tasarım, Onkoloji, Tarım Teknolojileri ve dron yarışmalarının yanı sıra TEKNOFEST Robolig de final programında yer alacak.

GÖBEKLİTEPE'DEN GELECEĞE TEKNOLOJİK YOLCULUK

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasından ilham alan festivalde, 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'den geleceğin teknolojilerine uzanan deneyim alanları oluşturuldu.

Tarih boyunca savunma sanayisindeki dönüm noktalarının ele alındığı alanda, günümüz teknolojileri ile TEKNOFEST kuşağı arasındaki ilişki ziyaretçilere aktarılıyor. Festivalde ilk kez gerçekleştirilen Multifonksiyonel İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması Lansman ve Deneyim Alanı da yer alırken, yaklaşık 450 metrekarelik 'Malzemenin Yolculuğu' alanında ziyaretçiler, malzeme teknolojilerinin geçmişten geleceğe gelişimini deneyimleyebiliyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜRETİM SERÜVENİ

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında oluşturulan Tecrübe Sergisi'nde insanlığın geçmişten günümüze uzanan üretim serüveni ele alınıyor. Şanlıurfa ve Taş Tepeler'in neolitik dönem hafızasından yola çıkılan sergide obsidyenden dokumaya, yazıdan usturlaba, sensörlerden yapay zekaya uzanan üretim biçimleri sanat, tasarım, teknoloji ve bilim ekseninde ziyaretçilere sunuluyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL HAVACILIK ETKİNLİKLERİ

Hezarfen Deneyim Alanı'nda Hezarfen Ahmed Çelebi'nin uçma hayalinden yola çıkılarak geçmişin uçuş arzusu ile yeni nesil hava araçları ve geleceğin teknolojileri bir araya getiriliyor. Çocuklara özel hazırlanan HÜRKUŞ Mini Uçuş Alanı'nda ise 3-8 yaş grubundaki çocuklar, pedallı mini uçaklarla havacılık deneyimi yaşayabilecek. Çocuklar, dev şişme HÜRKUŞ giriş kapısından geçerek oluşturulan parkurda mini uçaklarıyla tur atacak. Festivalde ayrıca 'Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer' sergisi de ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor. Sergide aile yaşamı, bireyler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerde yaşanan kırılmalar, görsel anlatımlar ve etkileşimli uygulamalarla ele alınıyor.

TARIM VE TEKNOLOJİ BULUŞUYOR

Festival kapsamında yer alan TÜME Etkinlik Alanı'nda tarım, hayvancılık ve gıda teknolojileri; teknoloji şirketleri, üniversiteler, akademisyenler, girişimciler, yatırımcılar, öğrenciler ve üreticilerle bir araya geliyor. Yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik alanda yapay zeka destekli otonom çiftlik teknolojileri, sağım ve yemleme robotları, akıllı ahır sistemleri, görüntü işleme, sensör ve sürü yönetimi teknolojileri, genetik ve embriyo uygulamaları, tarım dronları, sürdürülebilir su teknolojileri ve yeni nesil gıda çözümleri sergileniyor. Alanda ayrıca Tarım Teknolojileri Yarışması final sunumları, çocuklara yönelik teknoloji ve tarım atölyeleri, sanal gerçeklik ve genetik deneyimleri, girişimci-yatırımcı buluşmaları ile kariyer ve staj merkezi etkinlikleri düzenleniyor.

Ayrıca festival alanına girmek isteyen ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekirken, ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

Kaynak: DHA
HavacılıkTeknolojiTeknofestŞanlıurfaSavunmaGüncelEylülSon Dakika

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