 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da Terör Örgütlerine Operasyon: 100 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Terör Örgütlerine Operasyon: 100 Tutuklama

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik bir yılda gerçekleştirilen operasyonlarda 433 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Operasyonlarda 10 el bombası, 20 tabanca, 2 uzun namlulu silah ve birçok dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şanlıurfa\'da Terör Örgütlerine Operasyon: 100 Tutuklama
01.01.2024 - 23:15,  Güncelleme: 23:37
Abone Ol

ŞANLIURFA'da polis ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik bir yılda yürütülen operasyonlarda 433 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda; 10 el bombası, 20 tabanca, 2 uzun namlulu silah ve çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonların 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "Bir yılda yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü soruşturmalarında 251 operasyon düzenlenmiş, yapılan operasyonlarda 433 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 100'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." denildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇTİ

Açıklamada, "Terör suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;  kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü olmak üzere toplam 70 kişi yakalanmıştır.   Düzenlenen operasyonlarda; 10 adet el bombası, 20 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve terörizm ile mücadelemiz aynı ve kararlılıkla 2024 yılında da devam edecektir." denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Şanlıurfa, PKK, Güvenlik, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Terör Örgütlerine Operasyon: 100 Tutuklama - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten ''Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun'' çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:32:40. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Terör Örgütlerine Operasyon: 100 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement