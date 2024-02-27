Şanlıurfa'da tırın üstünden düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tırın üstünden düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da tırın üstünden düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, evlerinin önünde park halindeki bir tırın üstüne çıkan 3 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

27.02.2024 09:11  Güncelleme: 09:11
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın üstünden düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kırsal Kural Mahallesinde, evlerinin önünde park halindeki babasına ait 34 GV 3039 plakalı tırın merdivenlerine çıkan 3 Ahmet Ferman A, dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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