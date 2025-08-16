Şanlıurfa'da Trafik İhlallerine Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şanlıurfa'da Trafik İhlallerine Cezalar

Şanlıurfa\'da Trafik İhlallerine Cezalar
16.08.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli sürüşler nedeniyle 2 sürücüye 48 bin 607 lira ceza verildi.

ŞANLIURFA'da sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 sürücüye toplam 48 bin 607 lira para cezası uygulandı.

Kent merkezinde bir sürücünün seyir sırasında elinde enerji içeceği ve çerezle arka koltuğa geçtiği, plastik su şişesiyle otomatik pilota bağladığı aracıyla yolculuk yaptığı ve bu anları paylaştığı görüldü. İncelemede; tespit edilen sürücüye 39 bin 340 lira para cezası kesildi. Yine İpekyolu Bulvarı üzerinde sürekli sol şeridi işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira para cezası uygulandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Kamu düzenini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü davranışın sorumluları güvenlik birimlerimiz tarafından tespit edilerek gereği yapılmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Şanlıurfa, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Trafik İhlallerine Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Murat Ongun’un bacanağı da gözaltına alındı Murat Ongun'un bacanağı da gözaltına alındı
Kız kardeşini taciz edip Hakan’ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı
Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp
Burak Deniz’den Datça’ya milyonluk yatırım Detaylar netleşti Burak Deniz'den Datça'ya milyonluk yatırım! Detaylar netleşti
Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı
İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 13:09:26. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Trafik İhlallerine Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.