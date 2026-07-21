ŞANLIURFA'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Kaya, ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Mardin kara yolunda Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Kaya'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı yöne giden Halil Kılınç idaresindeki 76DF267 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kaya, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Mehmet Kaya, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi ardından Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Kaya'nın sağlık durumunun viddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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