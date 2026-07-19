Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 8 Yaralı

Şanlıurfa\'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 8 Yaralı
19.07.2026 11:41
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Her iki araçta bulunanların, günübirlik gezi için kente geldikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Halfeti-Birecik kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Halfeti istikametinden Gaziantep yönüne giden Ali Aydın yönetimindeki 61 VS 428 plakalı hafif ticari araç ile dönüş yapmak isteyen Yüsra Sezer idaresindeki 07 BJZ 451 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan yolcular savrulurken, ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk incelemede; otomobilde bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve Zeynep Sezik'in (16) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Ayşe Aydın (51), Beyzanur Aydın, Yüsra Sezer, (28), Sevgi Sezik (24), Ahmet Sever (8), Ayşe Sever (34), Esmanur Sever (5) ve Minelnur Sever (11) ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜNÜBİRLİK GEZİYE GELMİŞLER

Kazaya karışan iki araçta bulunan kişilerin, Diyarbakır ve Şırnak'tan Şanlıurfa'nın turistik ilçeleri Birecik ve Halfeti'ni gezmek amacıyla kente geldikleri, günübirlik gezinin ardından dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

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