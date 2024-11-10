Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şeyho K. (61) yönetimindeki 63 AHK 140 plakalı otomobil, kırsal Taşyaka Mahallesi'nde, Mehmet G. (51) idaresindeki 63 FU 255 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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