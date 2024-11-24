Şanlıurfa'da Trafik Kazası: MYP İl Başkanı Hayatını Kaybetti

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1) ŞANLIURFA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI; MYP İL BAŞKANI ÖLDÜ, 2'Sİ POLİS 6 YARALI

ŞANLIURFA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi, 2'si polis 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı'nda meydana geldi. Serdar Çoban yönetimindeki 34 DJP 778 plakalı otomobil, İbrahim Halil Altun'un kullandığı 63 AAE 452 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si polis 7 kişi, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BAKAN KACIR'DAN TAZİYE MESAJI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da meydana gelen, Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara'nın yaşamını yitirdiği, 2'si polis 6 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'daki programlarımızın ardından meydana geldiğini öğrendiğim elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.