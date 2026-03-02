Şanlıurfa'da trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'da yol yapım çalışması sırasında hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin boş sulama kanalına uçması sonucu sürücü Ali Telli (58) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sultantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yol genişletme çalışmasının yapıldığı bölgede hafriyat malzemesi taşıyan Mehmet Fatih Türkmen'in kullandığı 63 AGG 429 plakalı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyon ile Ali Telli'nin kullandığı 34 CJG 427 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araç içerisinden güçlükle çıkarılan sürücü Ali Telli'nin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Telli'nin emekli askeri personel olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:/ŞANLIURFA,