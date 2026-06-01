Şanlıurfa'da Tüp Patlaması: 1 Yaralı
Şanlıurfa'da Tüp Patlaması: 1 Yaralı

01.06.2026 11:45
Haliliye'de bir evde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde evde meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi yaralandı.

Devteşti Mahallesi'nde 2 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Hamza Aziz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evin ön cephe duvarında ve bina önünde park halinde bulunan 2 araçta hasar meydana geldi.

Görgü tanığı Mehmet Yaşar, AA muhabirine, alt sokakta oturduğunu belirterek, "Bir patlama oldu, irkildik kalktık, deprem oldu sandık çıktık baktık tüp patlaması olmuş. Allah beterinden korusun." dedi.

Kaynak: AA

