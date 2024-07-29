Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonları: 136 Satıcı Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonları: 136 Satıcı Yakalandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 136 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi. Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede üst seviyeye ulaşıldığını ve sokakları zehir tacirlerinden temizlemeye devam edeceklerini belirtti.

29.07.2024 19:29
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 136 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.

Vali Şıldak, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kentte uyuşturucuyla mücadelede üst seviye ulaşıldığını aktaran Şıldak, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni bir aşamaya geçerek en üst seviyeye ulaştık. Son bir aylık dönemde 136 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alınmış, bunların 83'ü tutuklanmıştır. Sokaklarımızı zehir tacirlerinden temizliyoruz. Sabırla ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüren emniyet ve jandarma personelimizi kutluyorum. Şanlıurfa halkının bilmesini isterim ki, bu temizlik hiç durmadan devam edecek ve gençlerimizin hayatını karartanlara bunun bedelini ödeteceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonları: 136 Satıcı Yakalandı - Son Dakika

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