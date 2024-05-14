Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Siverek'te başarılı bir çalışma yapıldığını belirtti.
Bir adreste yapılan aramada 2 kilo 50 gram toz esrar ve 1 tabanca ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Vali Şıldak, uyuşturucuya karşı kesintisiz mücadele ettiklerini ifade etti.
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