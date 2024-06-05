Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 57 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri ve 2 telsiz ele geçirildi. Şüphelinin ayrıca 20 farklı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

05.06.2024 09:25
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, İ.C'nin evinde yaptığı aramada, 57 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri ve 2 telsiz ele geçirdi.

Şüphelinin ayrıca 20 farklı dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.C. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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