Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eğlence yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarmanın bütün suçlara karşı örnek bir mücadele verdiğini belirtti.

Viranşehir'de eğlence yeri olarak faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik yürütülen çalışma sonucunda 3 kilo 275 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 239 gram esrar, 2 bin 578 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, suç sonucu elde edilen çok sayıda malzeme ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.