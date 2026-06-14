Şanlıurfa'da Yangın: 5 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yangın: 5 Yaralı

Şanlıurfa\'da Yangın: 5 Yaralı
14.06.2026 20:02
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İnşaat malzemeleri satış yerinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi, iş yeri sahibi yaralandı.

ŞANLIURFA'da inşaat malzemeleri satışının yapıldığı iş yerinde yangın çıktı. İş yerindeki malzemelerini çıkarmak isteyen iş yeri sahibinin yüzünde yanık oluşurken, 5 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde 10 katlı bir apartmanın zemin katında inşaat malzemeleri satışının yapıldığı iş yerinde çıktı. İş yerinden dumanların yayıldığı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla Mehmet Akif İnan Hastanesine sevk edildi. İş yeri sahibi ise değerli bazı malzemeleri dışarı çıkarmak isterken yüzünden yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kontrol altına alırken, apartmandaki daireler yoğun dumandan zarar gördü. Bunun üzerine bina sakinleri ile iş yeri sahipleri arasında arbede çıktı. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri önlem aldı. İş yerinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, İnşaat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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