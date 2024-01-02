 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 150 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 150 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan emniyet denetimlerinde son 4 günde aranan 150 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 142 yoklama kaçağı şüpheli hakkında işlem yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 37 ruhsatsız tabanca, 23 şarjör, 158 fişek, 7 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca kimliksiz olduğu belirlenen 15 Suriye uyruklu kişi göç idaresine teslim edildi. Araç kontrollerinde ise 4 bin 263 araç sürücüsüne 8 milyon 592 bin 206 lira trafik cezası uygulandı, 70 araç ile 7 motosiklet trafikten men edildi ve 4 çalıntı araç yakalandı.

Şanlıurfa\'da yapılan denetimlerde 150 şüpheli yakalandı
02.01.2024 - 15:52,
Abone Ol

Şanlıurfa'da emniyet ekiplerince son 4 günde yapılan denetimlerde aranan 150 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 29 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında kent genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Ekiplerce, 96 bin 203 şahıs sorgulanırken, 33 bin 984 araç, 339 motosiklet ve 197 iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı, 142 yoklama kaçağı şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aramalarda, 37 ruhsatsız tabanca, 23 şarjör, 158 fişek, 7 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kimliksiz olduğu belirlenen Suriye uyruklu 15 kişi Harran Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan araç kontrollerinde ise 4 bin 263 araç sürücüsüne 8 milyon 592 bin 206 lira, 26 motosiklet sürücüsüne 126 bin 410 lira trafik cezası uygulandı, 70 araç ile 7 motosiklet trafikten men edildi, 4 çalıntı araç yakalandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Aralık, Güvenlik, Yakalama, Ceza, Uyuşturucu, Trafik, Suç, Göçmenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 150 şüpheli yakalandı - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:27:10. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 150 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement