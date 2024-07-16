Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 22 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 şüpheli yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Trafik kurallarını ihlal den 46 araca ise idari para cezası uygulandı.
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