Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 8 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa\'da yapılan denetimlerde aranan 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, 28 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Trafik kurallarını ihlal den 25 araca ise idari para cezası uygulandı.

27.06.2024 09:49
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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, 28 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik kurallarını ihlal den 25 araca ise idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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