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Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 150 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 150 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 okuldaki 150 öğrenci, öğle vakti yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca hastanede tedaviye alındı.

Şanlıurfa\'da yemekten sonra rahatsızlanan 150 öğrenci hastaneye kaldırıldı
21.12.2023 - 18:12,
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 okuldaki 150 öğrenci, öğle vakti yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca hastanede tedaviye alındı.

Olay, taşımalı eğitim kapsamındaki Çıkrık Şehit Orhan İlkarlı İlkokulu ile Şehit Hamit İris Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğle vaktinde bezelye ile pilav yedikten sonra kusma, ishal ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler için okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Yemekten zehirlendiği belirlenen 150 öğrenci, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Siverek Kaymakamı Musa Aydemir hastaneye gelirken, öğrenciler tedavileri sonrası taburcu edildi. İncelenmek üzerine yemeklerden numune alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. ?

Kaynak: DHA
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