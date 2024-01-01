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Şanlıurfa'da Yol Ortasında Kavga: Tekme-Tokat Kavgası Görüntülendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yol Ortasında Kavga: Tekme-Tokat Kavgası Görüntülendi

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk saatlerinde yol ortasında durdurulan bir otomobilden inen kişiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekme-tokat kavgaya dönüştü. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tarafların polise şikayetçi olmadığı olayda, kavga edenlerden biri otomobille, diğerleri yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

01.01.2024 - 12:57,
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ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk saatlerinde yol ortasında durdurdukları otomobilden inenler, tekme- tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Abide kavşağında meydana geldi. Aynı otomobilde bulunanlar, henüz bilinmeyen nedenle yol ortasında durdurdukları araçtan inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme- tokat kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Tarafların polise şikayetçi olmadığı olayda, kavga edenlerden biri otomobille, diğerleri yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Şanlıurfa\'da Yol Ortasında Kavga: Tekme-Tokat Kavgası Görüntülendi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Yol Ortasında Kavga: Tekme-Tokat Kavgası Görüntülendi - Son Dakika
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