Şanlıurfa'da Yorgun Mermi ile Yaralanma Olayı

Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan biri çocuk 2 kişi, tedavi altına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 2 kişinin silahlardan atılan mermilerle yaralandığını belirtti.

Eyyübiye ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun kafasına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ağır yaralandığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Çocuğumuz yapılan ameliyat sonrasında şu anda entübe olarak tedavi görüyor. Bir başka vatandaşımız ise yine bir silahın namlusundan çıkan kurşunun sırtına isabet etmesiyle yaralandı. 53 yaşındaki vatandaşımızın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Başkalarının hayat hakkını hiçe sayacak kadar sorumsuz ve duyarsız hareket eden bu iki olayın faillerini tespit ederek yakalamak üzere güvenlik birimlerimiz çalışmasını sürdürüyor. Şanlıurfa'da toplum düzeni ve huzuru bozan bu tür davranışlar kesinlikle karşılıksız kalmayacak. Bu çağdışı davranışları sergileyenler adalet önünde hesap verecektir."