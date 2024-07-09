Şanlıurfa'da Zabıta Ekipleri Kurtlanmış Pirince El Koydu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Zabıta Ekipleri Kurtlanmış Pirince El Koydu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerde kurtlanmış pirinçlere el koyarak imha etti. Denetimlerde ayrıca satışa uygun olmayan diğer ürünlere de el konuldu ve marketlere cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar, ürün alırken son kullanma tarihinin yanı sıra ürünleri detaylı incelemeleri gerektiği konusunda uyarıldı.

09.07.2024 09:11
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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kurtlanmış pirince el koyarak imha etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kent genelindeki marketlere yönelik denetimler yapan ekipler, reyonlardaki ürünleri kontrol ederek satışa uygun olmayan ürünlere el koydu.

Marketlerdeki pirinçleri de yakından inceleyen zabıta ekipleri, bazı ürünlerin içinde kurt ve böcek olduğunu fark etti.

Bunun üzerine reyonlardaki tüm ürünleri inceleyen ekipler, kurtlanmış ürünlere el koyarak marketlere cezai işlem uyguladı.

El konulan ürünleri imha eden ekipler, vatandaşları ürün alırken son kullanma tarihinin yanı sıra ürünleri detaylı incelemeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Zabıta Ekipleri Kurtlanmış Pirince El Koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Zabıta Ekipleri Kurtlanmış Pirince El Koydu - Son Dakika
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