Şanlıurfa\'daki Aday Tanıtım Töreninde AKP\'li Başkanlar MHP İlçe Başkanını Aralarına Almadı ve Selamlamada Elini Tutmadı

EVREN DEMİRDAŞ
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da katıldığı aday tanıtım töreninde dikkat çeken görüntüler yaşandı. Adaylar açıklandıktan sonra sahneye çıkan AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve AKP Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, MHP Harran İlçe Başkanı Halit Özyavuz'u aralarına almadı, selamlama sırasında da elini tutmadı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugün Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlediği İlçe Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
AKP'Lİ BAŞKANLAR, MHP'Lİ BAŞKANA ELİNİ VERMEDİ
Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın Harran Belediye Başkanı Adayı olarak Mahmut Özyavuz'ın ismini açıklamasının ardından platforma AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AKP Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz ve MHP Harran İlçe Başkanı Halit Özyavuz çıktı. MHP'li Halit Özyavuz, AKP'li Ali İhsan Delioğlu ile Mahmut Özyavuz'un arasına girmek istedi. Ancak Ali İhsan Delioğlu buna izin vermedi. Selamlama sırasında da AKP'li Mahmut Özyavuz'un MHP'li Halit Özyavuz'un elini tutmaması dikkat çekti. Boşta kalan elini birkaç kez havaya kaldırarak selamlamaya katılmak isteyen Halit Özyavuz, şaşkınlığını gizleyemedi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'daki Aday Tanıtım Töreninde AKP'li Başkanlar MHP İlçe Başkanını Aralarına Almadı ve Selamlamada Elini Tutmadı - Son Dakika
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