 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi Sömestir Tatiliyle Yoğunlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi Sömestir Tatiliyle Yoğunlaşıyor

Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, sömestir tatili nedeniyle yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Kent sakinleri ve farklı illerden gelen misafirler, tarihi mekanda vakit geçirerek balıklara yem atıyor ve hatıra fotoğrafları çektiriyor. Ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın güzelliklerini keşfetmekten memnuniyet duyduklarını belirtiyor.

Şanlıurfa\'daki Balıklıgöl Yerleşkesi Sömestir Tatiliyle Yoğunlaşıyor
24.01.2024 - 14:27,
Abone Ol

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, sömestir yoğunluğu dikkati çekiyor.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, ara tatili fırsat bilen misafirlerce ziyaret ediliyor.

Kent sakinlerinin yanı sıra farklı illerden gelen ziyaretçiler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip mekanda tarihle iç içe vakit geçiriyor.

Şehrin simgesi yerleşkede balıklara yem atanlar, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

Ziyaretçilerden Enes Ertürk, arkadaşlarıyla Şanlıurfa'yı görmek için geldiklerini söyledi.

Havanın gezmek için güzel olduğunu aktaran Ertürk, ilk defa geldikleri kenti beğendiklerini ifade etti.

Fatih Ersarı da havanın güzel olmasını fırsat bilerek Şanlıurfa'ya geldiklerini anlattı.

Televizyondan gördüğü Şanlıurfa'ya ilk kez geldiğini belirten Ersarı, kentin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balıklıgöl Yerleşkesi, Şanlıurfa, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi Sömestir Tatiliyle Yoğunlaşıyor - Son Dakika


21:27
Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:36:25. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi Sömestir Tatiliyle Yoğunlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement