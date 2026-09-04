Şanlıurfa'daki hastanede 7 ayda 654 hasta 'şifa kapsülü'yle sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki hastanede 7 ayda 654 hasta 'şifa kapsülü'yle sağlığına kavuştu

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'nde 2026'nın ilk 7 ayında 654 hastaya 2 bin 206 seans tedavi uygulandı. Diyabetik ayak, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ani işitme kaybı gibi rahatsızlıkları bulunan hastalar, çevre illerden gelenlerle birlikte bu merkezde sağlık hizmeti aldı.

ŞANLIURFA'da diyabetik ayak yaraları, enfeksiyonlar, kemik ödemi, ani işitme ve görme kaybı ile karbonmonoksit zehirlenmesi gibi rahatsızlıkları bulunan 654 hasta, 'şifa kapsülü' olarak bilinen Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'nde uygulanan 2 bin 206 seanslık tedaviyle sağlık hizmeti aldı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2023 yılında hizmete açılan Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'nde, başta yara, yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesi olmak üzere birçok hastalığın tedavisi gerçekleştiriliyor. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Özge Yeşilgül Kaya, hiperbarik oksijen tedavisinin özel olarak tasarlanmış basınç odalarında, hastaların aralıklı olarak yüzde 100 oksijen soluması esasına dayandığını söyledi. Artırılmış basınç ile yüksek yoğunluklu oksijenin birlikte etkisiyle kanda çözünmüş oksijen miktarının belirgin şekilde arttığını belirten Dr. Kaya, bunun dolaşımın yetersiz olduğu veya oksijen ihtiyacının arttığı dokularda iyileşme ve onarım sürecini desteklediğini ifade etti.

BİRÇOK HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Hiperbarik oksijen tedavisinin birçok farklı hastalık ve sağlık sorununda kullanılabildiğini belirten Dr. Kaya, özellikle kronik ve iyileşmeyen yaralar, diyabetik ayak, karbonmonoksit zehirlenmesi, ani işitme kaybı, damar tıkanıklığına bağlı ani görme kaybı, avasküler nekroz, radyoterapi sonrası gelişen doku hasarları, ezilme yaralanmaları ve bazı travmatik durumlarda tedaviden yararlanıldığını söyledi. Tedavi için başvuran hastaların öncelikle ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini belirten Dr. Kaya, "Hastalarımız mevcut hastalığının tedaviden alabileceği fayda ve tedaviye uygunluğu açısından ayrıntılı şekilde değerlendirilmektedir. Hiperbarik oksijen tedavisi sırasında uyulması gereken güvenlik önlemleri ve basınca uyumu artıracak çeşitli manevralar konusunda hastalarımıza kapsamlı bilgilendirme yapılmaktadır" dedi.

7 AYDA 654 HASTAYA 2 BİN 206 SEANS

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'nde 2025 yılı boyunca 899 hastaya toplam 4 bin 605 seans tedavi uygulandı. Merkezde 2026 yılının ilk 7 ayında ise 654 hastaya toplam 2 bin 206 seans hiperbarik oksijen tedavisi gerçekleştirildi. Merkezde yılın ilk 7 ayında ulaşılan hasta ve seans sayılarının, Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da önemli bir sağlık hizmeti sunulduğunu gösterdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki hastanede 7 ayda 654 hasta 'şifa kapsülü'yle sağlığına kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki hastanede 7 ayda 654 hasta 'şifa kapsülü'yle sağlığına kavuştu - Son Dakika
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