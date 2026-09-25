Şanlıurfa Devteşti'de 3 katlı inşaatın en üst katından düşen Karadağ (33) vefat etti. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa Devteşti'de 3 katlı inşaatın en üst katından düşen Karadağ (33) vefat etti.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Devteşti\'de 3 katlı inşaatın en üst katından düşen Karadağ (33) vefat etti.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devteşti Mahallesi'nde 3 katlı inşaatta çalışan Mustafa Karadağ (33), en üst kattan dengesini kaybederek boşluğa düştü. Hastaneye kaldırılan Karadağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı; cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

ŞANLIURFA'da çalıştığı 3 katlı inşaatın en üst katından düşen Mustafa Karadağ (33), hayatını kaybetti.

Devteşti Mahallesi'nde 3 katlı inşaatta çalışan Mustafa Karadağ, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Karadağ, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karadağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mustafa Karadağ'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
Adli Tıp KurumuMustafa KaradağŞanlıurfa3. SayfaKaradağGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da ’dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi
Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
12 yıldır aranıyordu Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı 12 yıldır aranıyordu! Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
Kredi çekmek isterken hayatı karardı Hem dolandırıldı hem hapis yattı Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı
Türkiye’nin konuştuğu Zeynep, Beyaz’la Joker’de yarışacak Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak
Bodrum Liman Başkanı yat girişlerinde 12 bin euro rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalandı Bodrum Liman Başkanı yat girişlerinde 12 bin euro rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalandı
14:17
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
14:00
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
13:49
İlkin Aydın’a annesiyle gittiği konserde şok soru Yüzü hemen düştü
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsrailli’nin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsrailli'nin verdiği tepkiye bakın
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 14:25:47. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Devteşti'de 3 katlı inşaatın en üst katından düşen Karadağ (33) vefat etti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei