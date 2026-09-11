Şanlıurfa Eyyübiye'de otoparkta alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otopark içinde park halindeki otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde alev alan park halindeki otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Türkmeydanı Mahallesi 1176. Sokak'ta otopark içinde park halindeki 33 TV 071 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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