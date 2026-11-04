Şanlıurfa Haliliye\'de Hüseyin D. ailesine ateş açtı, 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'da hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen Hüseyin D. (21), para isteğinin reddedilmesi üzerine tartıştığı ailesine pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği anne Huriye Çiçekli (43) ile kızlarından Zeynep Demircan (23) hayatını kaybetti, Melikenur Demircan (11) ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesi'nde tek katlı bir evde meydana geldi. Tarım işçisi oldukları öğrenilen ailenin oğlu Hüseyin D., babasıyla dini nikah ile evli olan annesi Huriye Çiçekli'den para istedi. İddiaya göre, eşi Ahmet Demircan'ın hastanede tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyaçları olabileceğini belirten annenin, oğlunun isteğine olumsuz yanıt vermesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, daha önceden suç kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen Hüseyin D., evde bulunan pompalı tüfekle ailesine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği anne Huriye Çiçekli ile kız kardeşleri Melikenur ve Zeynep Demircan yere yığılırken, şüpheli tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Huriye Çiçekli de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayağından yaralanan Melikenur Demircan'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Hüseyin D.'yi saklandığı adreste yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.