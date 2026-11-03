Şanlıurfa Haliliye'de kedi, yakaladığı fareyle oynarken AA muhabirince görüntülendi

Şanlıurfa Haliliye'de kedi, yakaladığı fareyle oynarken AA muhabirince görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde bir kedi, yakaladığı fareyle bir süre oynadı. Kedinin fareyi patileriyle tutup zaman zaman ağzıyla taşıdığı anlar AA muhabirince görüntülenirken, fare kurtulmayı başaramadı ve kedi onu ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kedinin yakaladığı fareyle oynadığı anlar kameraya yansıdı.
Bamyasuyu Mahallesi'nde fare yakalayan kedinin, küçük hayvanla bir süre oynadığı anlar Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.
Fareyi zaman zaman ağzıyla taşıyan kedi, patileriyle tutmaya çalıştığı hayvanın kaçmasına izin vermedi.
Kedinin patilerinden kurtulmaya çalışan fare başarılı olamazken kedi, bir süre sonra fareyi ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA
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