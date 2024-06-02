Şanlıurfa Hilvan\'da Yenilenen Seçimlerde Oy Sayımı Başladı

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AHMET ÜN

(ŞANLIURFA) - 31 Mart yerel seçimlerin yenilendiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde oy sayımı yapılıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazların ardından seçimin yenilenmesini kararlaştırdığı Hilvan'da seçmenler sabah erken saatlerden itibaren oy kullanmaya başladı. 27 bin 686 seçmenin kayıtlı olduğu ilçede, 124 sandıkta oy kullanıldı. Oy kullanma işlemlerinin saat 17.00'de sona ermesiyle sandıklar kapatıldı ve oy sayım işlemlerine başlandı.

Hilvan'da 31 Mart'ta, seçimlerin yenilenmesine yol açan "oyların yakılması" olayı nedeniyle bugünkü seçimde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde toplam 2 bin 697 polis görevlendirildi.

İlçedeki seçimler sırasında, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.