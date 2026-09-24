Şanlıurfa Karaköprü\'de 5,4\'lük deprem nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Şanlıurfa'da deprem nedeniyle tüm eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24 Eylül 2026 Perşembe günü ara verildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilk belirlemelere göre, kentte herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını, yıkılan bina bulunmadığını açıkladı.

AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.