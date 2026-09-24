Şanlıurfa Karaköprü\'de 5,4\'lük depremde öğrenciler okul bahçelerine çıkarıldı

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından veliler, çocuklarını almak için okullara gitti.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında bazı okullarda öğrenciler tedbir amacıyla öğretmenleri eşliğinde bahçelere çıkarılırken, velilerin çocuklarını almak için okullara geldiği anlar görüntülendi.

Öğrenciler, aileleriyle birlikte okul çevresindeki açık alanlarda bekledi.

Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası ilk belirlemelere göre, Şanlıurfa'da herhangi bir can kaybı ve yaralama olmadığı, bölgede yıkılan bina da bulunmadığı açıklandı.