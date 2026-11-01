Şanlıurfa Karaköprü'de motosiklet kazasında 29 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti

Şanlıurfa Karaköprü'de motosiklet kazasında 29 yaşındaki öğretmen hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 29 yaşındaki öğretmenin yönetimindeki motosiklet, Büyükalanlı Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde motosikleti bariyere çarpan öğretmen yaşamını yitirdi.
Kent kırsalındaki bir okulda öğretmenlik yapan Ali Fırat Dilsiz (29) yönetimindeki 63 Y 3449 plakalı motosiklet, Büyükalanlı Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Dilsiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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